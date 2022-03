Sklep Mirat.pl otrzymuje nagrodę Stargardzkiego Przedsiębiorcy roku 2021

Coroczna Stargardzka Gala Przedsiębiorczości to ważne wydarzenie, podczas którego poznajemy wyróżnione, lokalne firmy będące dowodem na to, że w mieście Stargard biznes rozwija się dynamicznie. Jednym z najbardziej prestiżowych nagród jest „Nagroda im. Sławomira Pajora dla Stargardzkiego Przedsiębiorcy”. W tym roku otrzymał ją m.in. istniejący od 15 lat w Stargardzie internetowy sklep z meblami i wyposażeniem wnętrz Mirat, który oferuje szeroki zakres asortymentu (ok. 50 tys produktów) wysyłanych na terenie całej Polski.

Od początku istnienia firmy właścicielami sklepu są Andrzej Tereszkiewicz i Paweł Harasimowicz a sama firma już wielokrotnie była laureatem wielu prestiżowych nagród. Do najważniejszych należą: Lider Stargardzkiego Biznesu - kilkukrotnie, Złoty Certyfikat Rzetelnej Firmy, Nagroda w konkursie WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorstw oraz 7 miejsce w rankingu Opineo.pl w kategorii dom i wnętrze w rankingu sklepów internetowych 2021. Jak więc można wywnioskować nagroda przyznana przez kapitułę stargardzką podkreśla istotny wpływ na standardy przedsiębiorczość na terenie miasta i gminy Stargard oraz nienaganną uczciwość prowadzenia biznesu firmy Mirat.

– Stargardzcy przedsiębiorcy wkładają ogromny wysiłek w swoje firmy, ale też w dobre funkcjonowanie lokalnych społeczności – ludzi, którzy u nich pracują i ich rodzin. Prowadząc działalność, dając zatrudnienie, znacząco oddziałują na gospodarkę naszego miasta i szeroko pojęty rozwój całego Stargardu. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i dziękuję za codzienną pracę oraz wielką determinację. Trzymam również kciuki za ich dalszą aktywność. Głęboko wierzę, że mimo wszystkich kryzysów – pandemii, wysokiej inflacji, wojny za naszą wschodnią granicą – w końcu wyjdziemy na prostą – mówi prezydent Rafał Zając.

Nagroda im. Sławomira Pajora dla Stargardzkiego Przedsiębiorcy przyznana w tym roku dla sklepu Mirat https://mirat.eu to niecodzienna okazja, by docenić tą firmę, która prowadząc w Stargardzie swój biznes, przyczynia się tym samym do rozwoju miasta, ma wpływ na jego rynek pracy oraz standard życia jego mieszkańców.