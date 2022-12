Czym jest PWA ?

PWA jest internetową aplikacją progresywną, a dokładniej aplikacją – którą można uznać za coś pośredniego pomiędzy stroną internetową, a aplikacją mobilną. Progressive Web Application to technologicznie bardziej nowoczesna wersja strony, która działa praktycznie tak samo jak aplikacja natywna. Nie wymaga jednak pobrania ze sklepu z aplikacjami a sama strona sklepu w wersji PWA jest dostępna również we wszystkich przeglądarkach internetowych, przez które jest dodatkowo wspierana. Strony PWA przypominają standardowe strony internetowe, ale dzięki najnowszej technologii działają szybciej i są łatwiejsze w obsłudze. Wyróżnia je przede wszystkim płynność działania oraz skrócenie pracy ładowania kolejnych podstron.

W zasadzie PWA jest skierowany do użytkowników mobilnych, ale wszystkie dostępne ulepszenia, jakie zapewnia, pozytywnie wpłyną także na wersję desktopową, czyli komputerową.

Ta innowacyjna aplikacja internetowa to najprostszy i najszybszy sposób na zbudowanie funkcjonalnej wersji sklepu internetowego o najnowszym standardzie budowy i użyteczności.

Co zapewnia PWA i dlaczego to tak ważne?

Pracę nad modernizacją strony należącej do sklepu MIRAT podjął się znany Software House Advox Studio z Poznania, zajmująca się tworzeniem i rozwojem stron działających na platformie Magento. Do wdrożenia innowacji użyto frameworka (szablonu) ScandiPWA, który gwarantuje wiele istotnych zalet z perspektywy sklepu internetowego oraz jego relacji zakupowych z współczesnym klientem,

a mianowicie:

- niezawodność – działa nawet wtedy gdy sieć internetowa jest niestabilna lub offline. Aplikacja ma za zadanie zapewnić niezawodność działań, bez względu na jakość połączenia z Internetem lub jego braku.

- szybka praca – możliwość szybkiego przeglądania stron przez użytkownika, płynne animacje oraz nie wyświetlanie ekranu braku połączenia.

- poprawa wyników SEO





- dostępność na każdej platformie i urządzeniu – mobile, tablet czy komputer,

- brak potrzeby ściągania aplikacji natywnej ze sklepu z aplikacjami

Jak więc możecie zauważyć, PWA zwiększy użyteczność strony przez co ułatwi klientom przeglądanie stron z ogromną ilością asortymentu bez względu na warunki. Zakupy online staną się przyjemne i zajmą zdecydowanie mniej czasu. A przecież to czas decyduje obecnie o naszym komforcie i jest dla nas najważniejszą miarą.

Dla samego sklepu internetowego działającego typowo w branży e-commerce, PWA również jest idealnym rozwiązaniem, głównie z tych kilku powodów:

• PWA gwarantuje łatwiejszy dostęp do większej ilości odbiorców – nie posiada ograniczeń w zakresie sprzętu, jakości sieci co skutkuje większym współczynnikiem konwersji i mniejszym odrzuceń,

• działa na każdej przeglądarce – Chrome, Safari, FireFox lub Edge,

• funkcjonalność aplikacji nie jest ściśle powiązana urządzeniem w związku z tym nie wymaga określonych parametrów ani odpowiedniej ilości wolnego miejsca w pamięci urządzenia – dostęp do oferty sklepu może mieć każdy,

• nie trzeba nie ma potrzeby publikować swojej aplikacji w sklepie z aplikacjami,

• jest przyjazna dla SEO – PWA to nadal strona internetowa, którą bez problemu mogą skanować wyszukiwarki, co nie jest możliwe w przypadku aplikacji natywnej,

• nie wymaga ciągłych aktualizacji, ponieważ wszystkie unowocześnienia ładują się z serwera.

Mirat w zmieniającym się świecie zakupów internetowych

Prognozy na najbliższe lata wskazują, że maksymalnie do 2025 roku około 73% internautów na całym świecie będzie korzystać z Internetu wyłącznie poprzez urządzenia mobilne. W związku z tym sprzedaż mobilna podwoi się. Do czego więc nas to mobilizuje? Przede wszystkim do tego aby zapewnić współczesnym jak i przyszłym użytkownikom, jak najlepsze wsparcie i udogodnienia podczas korzystania ze strony. Zmieniający się rynek e-commerce wymaga już od nas ciągłego zwiększania możliwości oraz oferowania coraz to bardziej nowoczesnych technik, ułatwiających odwiedzanie strony. Technologia PWA jest przede wszystkim przyszłością korzystania z Internetu.

