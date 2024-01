Plebiscyt Orły Meblarstwa, czyli firmy w ocenie klientów

Plebiscyt "Orły" to wyjątkowa nagroda, zarezerwowana wyłącznie dla najbardziej uznanych firm, które wyróżniają się profesjonalizmem i świadczą usługi na najwyższym poziomie. Włączenie się w program stanowi doskonały sposób na podkreślenie najwyższej klasy działalności firmy. Tutaj kluczowe są oceny klientów, którzy polecają uczestników w środowisku online. To właśnie klienci decydują o sile tego programu, jednocześnie stanowiąc niezastąpione jury, oceniające konkretną firmę. Opiniodawcy zaszczycili nas pozytywną oceną już po raz kolejny, co jest dowodem na to, że jakość naszych usług plasuje się na najwyższym poziomie.

Inicjatywa Orły została stworzona z myślą o wyłonieniu spośród przeciętnych firm tych, które prezentują najwyższy poziom. Nagrodzone przedsiębiorstwa to liderzy branży, aktywnie rozwijający się i poszerzający kwalifikacje, co przekłada się na jakość usług oraz zadowolenie klientów. Wybór najlepszych firm dokonywany jest na podstawie ocen klientów dostępnych online, przeliczanych na 10-stopniowej skali i sumowanych z różnych platform. Dla zachowania rzetelności zestawienia, program korzysta również z autorskiego algorytmu ocen wiarygodności, zależnego od ilości zebranych opinii.

Wasz wybór — nasza oferta



W naszym internetowym sklepie MIRAT oczekuje na Ciebie eklektyczny asortyment mebli, dekoracji i tekstyliów, doskonale dopasowujących się do charakteru Twojego domu. Dzięki mnogości opcji i bogactwu wyboru dostępnemu w jednym miejscu na wyciągnięcie ręki, mamy pewność, że każdy znajdzie coś wyjątkowego, kreując unikalną przestrzeń. Wstępując do naszego sklepu na chwilę, odkryjesz fascynujące meble do różnych pomieszczeń, dostosowane do różnych stylów. Nasze propozycje z pewnością zainspirują Cię do kreowania niepowtarzalnych aranżacji.



Mimo wyzwań ostatnich lat firma MIRAT z dumą ogłasza swoje kolejne wyróżnienie w konkursie "Orły Meblarstwa". Nadszedł nowy rok, pełen nowych wyzwań, a firma jest zdeterminowana osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w 2024 roku.